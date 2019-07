evasione

Evade uno dei detenuti che ha lavorato al carro della Santuzza

Evaso uno dei detenuti dell'Ucciardone impegnato nella realizzazione del carro per il Festino.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 15/07/2019 - 00:46:37 Letto 367 volte

Clamoroso ma vero. Evaso uno dei detenuti dell'Ucciardone impegnato nella realizzazione del carro per il Festino. Si chiama Alessandro Cannizzo, ha 44 anni ed è di Messina.

Era in permesso per le prove del Festino, avrebbe dovuto fare ritorno all'Ucciardone, ma è sparito. La notizia è venuta fuori durante la lunga notte di omaggio alla Santuzza.

Cannizzo era in carcere per reati contro il patrimonio. In questi mesi all’Ucciardone è stato volontario in biblioteca, ma anche impegnato nelle attività teatrali con la compagnia di Lollo Franco. Aveva lavorato anche nella nuova sartoria, progetto avviato all’Ucciardone.

