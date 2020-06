evasione tasse

Evasione Tari, Lega: ''Regolamento parta dal prossimo anno''

''Un regolamento contro l'evasione è opportuno, rimandandone però l'attuazione al prossimo anno'', la proposta della Lega.

03/06/2020

“I dati forniti oggi dall’Assessore D’Agostino al Consiglio Comunale sull’evasione della TARI indicano mancati incassi per circa 45 milioni pari a quasi il 40% del totale.

Nulla di nuovo, visto che da almeno un decennio il Comune è bacchettato dalla Corte dei Conti per la sua scarsa capacità di incasso, con conseguenti problemi di cassa e di bilancio.

Un regolamento contro l’evasione è quindi opportuno, ma quello di cui oggi si è votato il prelievo per la discussione in Consiglio Comunale va rivisto rispetto ai contenuti e rispetto alle modalità e ai tempi di attuazione. Certamente tutti devono pagare tutto quanto dovuto, ma questo deve avvenire commisurando tempi e modalità di rientro del debito alle reali capacità degli utenti.

Le sanzioni e piani temporali di pagamento devono essere equilibrati e proporzionati. Soprattutto ora che migliaia di attività commerciali ed imprenditoriali sono in ginocchio per il Covid-19, non è pensabile imporre piani di pagamento vessatori.

La nostra proposta è quindi quella di discutere e approvare il regolamento, rimandandone però l’attuazione al prossimo anno, quando si spera che le famiglie e le imprese avranno ripreso un po’ di respiro.

E alla discussione sul regolamento deve affiancarsi una seria discussione sulla qualità dei servizi resi dalla RAP, senza il cui miglioramento non è pensabile chiedere ai cittadini un maggiore esborso economico per un servizio che appare troppo caro rispetto alla sua qualità”.

Lo dichiara il capogruppo della Lega a Palermo Igor Gelarda, insieme ai Consiglieri Marianna Caronia, Elio Ficarra ed Alessandro Anello.

