''Eventi di Natale 2012 e Capodanno 2013 irregolari'', indagati dirigenti ed esperti del Comune

Avrebbero pilotato l'assegnazione delle iniziative organizzate per le due ricorrenze favorendo intenzionalmente due associazioni, e senza pubblicare bandi ufficiali

25/05/2018

Le iniziative legate al Natale del 2012 e al Capodanno del 2013 a Palermo sarebbero state viziate da irregolarità nell'assegnazione delle commissioni, vedendo favorite illecitamente due associazioni dai burocrati del Comune nell'inosservanza del principio di imparzialità: portano in questa direzione le indagini del procuratore aggiunto Sergio Demontis e del sostituto procuratore Francesco Gualtieri, dalla quale sono emerse anomalie ad opera di alti funzionari del Comune di Palermo.

Indagati per abuso d'ufficio Salvatore "Sandro" Tranchina, l'allora superesperto del sindaco Leoluca Orlando, Ferdinando Ania e Salvatore Tallarita, nel 2012 rispettivamente dirigente e funzionario del settore Cultura (oggi all’Ufficio cimiteriale l’uno, alla Pubblica istruzione l’altro), ed Eliana Calandra, ex capo dello stesso settore e oggi direttrice del museo Pitrè.

Motivo della richiesta del processo per i quattro burocrati sarebbe il condizionamento, registrato nel 2012, dell'assegnazione degli eventi artistici e culturali legati al Natale e al Capodanno: Tranchina avrebbe indicato imparzialmente i nomi delle associazioni Palab e Graham Associati come assegnatari di due commesse rispettivamente da 88 e 57 mila euro (la prima proprio per organizzare l'evento dell'ultimo dell'anno, una serata di musica con Pif e Teresa Mannino), e i rispettivi titolari sarebbero anche stati parte dello “staff ufficiosamente e indebitamente incaricato di valutare le proposte giunte al Comune”. Viene contestata anche l'avvenuta assegnazione delle due commissioni senza un bando pubblico, e la "correzione" ad hoc delle proposte affinché fossero perfettamente in linea con le esigenze del Comune.

È l'ennesimo uragano di polemiche e indagini al Comune di Palermo, i cui dirigenti e funzionari sono stati spesso coinvolti in scandali di clientelismo e pilotaggio di procedimenti amministrativi. L'ultimo recentissimo caso ha visto coinvolto il capo di gabinetto Sergio Pollicita, condannato in primo grado per abuso d'ufficio, sul quale si era abbattuta una bufera di critiche al Comune per la preservazione della carica del dirigente nonostante il provvedimento.

