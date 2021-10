reddito di cittadinanza

Ex cantieristi percettori del reddito di cittadinanza manifestano a Palermo: ''Vogliamo lavorarare''

M5S: ''Attivare un tavolo tecnico che possa far partire definitivamente i Puc previsti dalla legge''.

Pubblicata il: 06/10/2021

"Ancora una volta giunge da parte dei percettori del reddito di cittadinanza un chiaro segnale di civiltà. Per questo esprimo il mio apprezzamento agli ex cantieristi che stamani hanno manifestato davanti Palazzo delle Aquile per chiedere il loro coinvolgimento ad attività lavorative a beneficio del territorio e della comunità palermitana.

Per questo, chiedo di nuovo l'attivazione di un tavolo tecnico con il coinvolgimento degli assessori Mantegna e Marino che possa far partire definitivamente i Puc previsti dalla legge resa esecutiva grazie all'intervento del Movimento Cinque Stelle, utili a sviluppare i progetti a supporto dei Comuni prioritariamente, nell'ambito del decoro urbano. Questo darebbe dignità a persone che chiedono solo di lavorare e non sentirsi dire dai vari Meloni, Salvini, Renzi che vogliono restare in poltrona a non fare nulla”.

Lo dichiara il consigliere comunale M5S Antonino Randazzo.

