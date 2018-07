ex pip emergenza palermo

Ex Pip, all'Ars Forza Italia annuncia manovre per la tutela. Milazzo ''Doveroso stabilizzarli''

La politica siciliana cerca di prendere in mano la situazione. Dai lavoratori lettera a Luigi Di Maio sulla situazione attuale

Si lavora a una soluzione per i circa 2.800 ex Pip Emergenza Palermo non stabilizzati. Dopo le proteste montate per le condizioni di "eterno precariato", i lavoratori hanno coinvolto il ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico Luigi Di Maio nella ricerca di una sistemazione ottimale; e sembra che anche la politica siciliana abbia intenzione di non restare a guardare.

Ieri, presso la sala stampa dell'Assemblea regionale siciliana, il gruppo parlamentare di Forza Italia ha fatto il bilancio dell'attività legislativa sin qui svolta, alla presenza del Presidente Gianfranco Miccichè e dell'assessore Gaetano Armao, e annunciando un'assemblea programmatica di partito a settembre. E fra gli argomenti trattati, il capogruppo Giuseppe Milazzo è tornato sul bacino degli ex Pip: "Per quanto riguarda le antiche problematiche in merito al bacino, due saranno i momenti rilevanti - spiega Milazzo -. Il primo: di confronto istituzionale con i Ministeri interessati, di cui si farà carico il Presidente Miccichè. Il secondo con il Presidente della Regione, Nello Musumeci, il quale mi ha assicurato che scriverà all'Avvocatura per chiedere se ci sono i presupposti giuridici per fare ricorso dinanzi la Corte Costituzionale".

"I Pip - conclude il capogruppo azzurro - nascono con una legge Nazionale recepita successivamente dalla Regione Siciliana, che fu la stessa che creò oltre ai 'Piani Inserimento Professionale' (Pip), anche i 'Lavori Socialmente Utili' (Lsu). Quindi, non solo è leggittimo ma anche doveroso stabilizzare coloro i quali da diciotto anni danno un essenziale supporto alla macchina amministrativa regionale".

