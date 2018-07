precariato

Ex Pip siciliani, ''eternamente precari''. Chiesto incontro con Di Maio

Il Decreto dignità ha l'ambizioso obiettivo di arginare il precariato, e i circa 2.800 ex Pip Emergenza Palermo hanno chiesto un incontro col Ministro per avere giustizia

Con il Decreto dignità, mossa inaugurale dell'attività di ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio ha annunciato di volere arginare il fenomeno del precariato. E tra le categorie che sperano e credono si possa rendere giustizia alla piaga sociale del nostro secolo, c'è anche una precisa categoria di lavoratori siciliani: gli ex Pip Emergenza Palermo, bacino di circa 2.800 persone, si definiscono "eternamente precari".

Si tratta di operatori che svolgono svariate mansioni per la società, prestano servizio in ospedali, scuole, enti pubblici e chiese, venendo pagati - affermano - poco e male. "Ecco perché abbiamo deciso di scrivere al Ministro", dichiara Mimma Calabrò, segretario generale Fisascat Cisl Sicilia, "certi che il nostro invito a valutare la posizione degli Ex Pip non possa non trovare un suo accoglimento visto che ha mostrato grande attenzione verso queste forme di moderno sfruttamento".

In una lettera inviata a Di Maio, gli ex Pip hanno chiesto un incontro affinché il ministro possa constatare quanto lamentato e segnalato più volte in sede politica e amministrativa: "Abbiamo più volte chiesto l'intervento del governo regionale e siamo pronti a scendere in piazza al fianco dei lavoratori alla luce di quanto previsto dalla nuova legge finanziaria - spiega la Calabrò - ma è necessario anche un intervento del governo nazionale. Dimostrino entrambi di avere davvero a cuore le sorti dei precari siciliani. Si ponga fine una volta e per tutte al rimpallo di responsabilità che perdura da 18 anni e che incide nella vita dei lavoratori e delle loro famiglie".

