Tavolo di confronto

Ex province, Musumeci convoca i Parlamentari nazionali

Incontro presso la sede della Presidenza della Regione Siciliana, voluto dal Governatore Musumeci, insieme alle sigle sindacali e la deputazione nazionale eletta in Sicilia.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 18/02/2019 - 15:59:48 Letto 362 volte

Siracusano: "Chiediamo la procedura d'urgenza per interrompere il prelievo forzoso ed evitare il dissesto".

"L'incontro di oggi ci predispone verso un obiettivo comune da perseguire con celerità. Giusto per chiarire l'iter procedurale: io avevo presentato un emendamento al dl semplificazione, bocciato dal Governo e successivamente accolto con piccole modifiche come ordine del giorno. Il Governo nazionale si è dunque impegnato a risolvere il problema delle ex province". A riferirlo è la deputata di Forza Italia, on. Matilde Siracusano, a seguito dell'incontro di oggi, presso la sede della Presidenza della Regione Siciliana, voluto dal Governatore Musumeci, insieme alle sigle sindacali e la deputazione nazionale eletta in Sicilia.

"Il positivo intento che raccolgo in questa sede - conclude Siracusano - onde evitare contraddizioni che spesso si verificano a Roma, deve essere di buon auspicio per accogliere la proposta di legge presentata da Forza Italia, composta da un solo articolo, che cancella il prelievo forzoso e avviare la procedura d'urgenza. Solo così le ex province possono tornare a erogare quantomeno i servizi essenziali e scongiurare il dissesto finanziario".

M5s: “Delegazione siciliana al lavoro per risollevare liberi consorzi e città metropolitane”.

“Come abbiamo rappresentato oggi alla riunione col Presidente Musumeci come delegazione parlamentare siciliana del MoVimento 5 Stelle, lavoriamo sin dall'insediamento per risollevare le sorti dei Liberi Consorzi e delle Città Metropolitane in Sicilia. Abbiamo subito avviato l'interlocuzione col Governo al fine di porre l'attenzione sul tema, trovando costante sponda. Abbiamo promosso e supportato l'intesa raggiunta lo scorso dicembre, con la previsione di un cronoprogramma di intervento concreto e realistico, impegnandoci ad un monitoraggio costante dello stesso. Tra i punti dell'intesa vi è l'impegno a trovare entro il 30 settembre 2019 adeguate soluzioni per il sostegno ai liberi consorzi e città metropolitane della Regione Siciliana, al fine di garantire parità di trattamento rispetto alle Province e Città Metropolitane del restante territorio nazionale e di favorire l'equilibrio dei bilanci. Come maggioranza parlamentare a supporto del Governo siamo pronti a fare la nostra parte, a rispettare ogni punto previsto dall'intesa e ad accelerare addirittura col cronoprogramma. Abbiamo rilevato la medesima disponibilità da parte della Regione. É nostra volontà inserire nel primo provvedimento utile le norme derogatorie necessarie (bilancio di previsione annuale, utilizzo avanzo residuo, etc.). Abbiamo rilanciato con forza il tavolo decisorio già istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze. Apprezziamo la volontà espressa dal Presidente Musumeci di evitare in futuro strumentalizzazioni politiche di qualsiasi tipo al fine di favorire la risoluzione concreta del problema nell'esclusivo interesse dei cittadini”.

Carolina Varchi: “Bene il metodo adottato da Musumeci”.

“Fratelli d’Italia sosterrà con vigore tutte le iniziative finalizzate a risolvere definitivamente l’annoso problema delle ex Province” : a dichiararlo è Carolina Varchi, deputato nazionale, presente alla riunione odierna convocata dal presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci insieme alla collega Ella Bucalo.

Varchi ha ringraziato il presidente “per il metodo scelto nell’affrontare la situazione, invitando e coinvolgendo tutti i parlamentari nazionali eletti nell’isola”.

