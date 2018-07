dell'utri

Ex senatore Dell'Utri lascerà il carcere

Il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha disposto il differimento della pena per l'ex senatore di Forza Italia Marcello Dell'Utri.

Il Tribunale di Sorveglianza di Roma, accogliendo la richiesta dei legali, ha disposto il differimento della pena per l'ex senatore di Forza Italia Marcello Dell'Utri, detenuto per scontare una condanna definitiva a sette anni per concorso in associazione mafiosa.

Il provvedimento sarebbe stato adottato per i problemi di salute di cui soffre Dell'Utri. Il politico, quindi, lascerà il carcere per andare ai domiciliari. Farà ritorno in cella quando le sue condizioni miglioreranno. L'ex esponente di Forza Italia è attualmente detenuto nel carcere romano di Rebibbia dove sta scontando una pena a 7 anni di reclusione per concorso esterno in associazione mafiosa.

Il 7 dicembre scorso il tribunale aveva respinto l'uscita dal carcere nonostante i consulenti della procura si fossero espressi per l’incompatibilità tra le condizioni di salute di Dell'Utri e il suo stato di detenuto. All'ex parlamentare era stato diagnosticato un tumore alla prostata. Nel corso di un’udienza straordinaria, svolta il 2 febbraio scorso, i difensori dell'ex parlamentare hanno spiegato che anche "il garante dei detenuti sostiene che sia il carcere che le strutture protette sono inadeguate per le cure di cui ha bisogno Dell'Utri".

