Ex sportellisti

Ex sportellisti, commissione approva risoluzione, Sammartino: ''Governo Musumeci non ha più scuse'

Il voto della risoluzione si pone l'obiettivo di stabilizzare gli ex sportellisti all'interno dei Centri per l'impiego.

Pubblicata il: 12/02/2019

"Abbiamo approvato a maggioranza, con la sola astensione del Movimento 5 stelle, un atto politico che impegna il Governo regionale a prendersi carico, alla Conferenza Stato-Regioni, di un'emergenza sociale, quella degli ex sportellisti, che si trascina ormai da troppi anni".

Lo afferma Luca Sammartino, presidente della V commissione Ars e deputato del Pd, dopo il voto della risoluzione che si pone l'obiettivo di stabilizzare gli ex sportellisti all'interno dei Centri per l'impiego grazie alle nuove figure previste dal Decreto sul Reddito di Cittadinanza.

"La risoluzione - prosegue Sammartino - è stata voluta da tutte le forze politiche per dare un segnale forte al Governo regionale, che è stato assente durante l'elaborazione della proposta. Visto che abbiamo un esecutivo assente abbiamo il dovere di prendere una posizione nei confronti di questi 1700 lavoratori che sono stati rassicurati dal Ministro Luigi Di Maio durante la sua ultima visita in Sicilia".

Pellegrino (FI): "Soggetti qualificati da utilizzare nei Centri per l'impiego per le politiche del lavoro".

"La figura del Navigator come mediatore tra domanda e offerta occupazionale all'interno dei Centri per l'Impiego è superflua, in quanto esiste già il personale qualificato per assolvere a tale compito: sono gli ex sportellisti, delegittimati dal Governo Crocetta e ignorati dal M5S. Il problema del precariato non si risolve creandone ancora".

A riferirlo è l'on. Stefano Pellegrino, del Gruppo Parlamentare di Forza Italia a seguito della seduta in Commissione Cultura, Formazione e Lavoro all'Ars, appena conclusa, nella quale è stata approvata la risoluzione che impegna il Governo regionale a farsi carico della posizione degli ex sportellisti, con funzioni di supporto ai Centri per l'impiego, a tutela delle politiche attive del lavoro.

"Il bacino degli ex sportellisti, in seno ai Centri per l'impiego - continua il Presidente della Commissione Affari Istituzionali - riuscirebbe a garantire competenza e professionalità per orientare al meglio i disoccupati in cerca di opportunità lavorative e fuoriuscire dal reddito di cittadinanza. Peraltro, il personale costituente gli ex sportellisti è stato qualificato con normativa regionale nel lontano 1999. I predetti sportellisti hanno svolto l’attività di orientamento per ben quindici anni nei centri per l’impiego, quali Esperti nelle Politiche Attive del lavoro. Tutto ciò - continua il parlamentare - consentirebbe di utilizzare personale già qualificato, economicamente nei costi e con ovvio risparmio di tempo”.

"Infine - conclude Pellegrino - sarebbe anche giunto il momento di riconoscere quanto svolto nel corso degli anni da tali soggetti a supporto della Pubblica Amministrazione, tutelando la loro posizione attraverso un percorso che ambisca alla stabilizzazione".

