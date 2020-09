referendum

Exit poll referendum: Sì in netto vantaggio

Ai primi exit-poll, il referendum costituzionale segna la vittoria del Sì.

Pubblicata il: 21/09/2020

Sì al 60-64%, No al 36-40%. Sono i primi exit poll Rai relativi al referendum sul taglio dei parlamentari.

Il primo risultato ufficiale, relativo alla prima sezione scrutinata, sulle 61.622 totali, dà il Sì al 63,33% e il No al 36,67% dei voti.

In base alla quarta proiezione del consorzio Opinio Italia per la Rai, il Sì raggiunge il 68,1,% al referendum costituzionale. Il No si attesta al 31,9%. La copertura del campione è data al 41%.

