Extracomunitario ricercato allestisce un bar abusivo: arrestato e sequestrato il locale

Ricercato per scontare una condanna si riunisce con gli amici all'interno di un locale abusivo all'Albergheria. La Polizia di Stato lo arresta e sequestra il locale.

Pubblicata il: 20/04/2020

La Polizia di Stato, nell’ambito delle attività di controllo del territorio connesse anche alla verifica del rispetto da parte dei cittadini delle misure adottate dal Governo per il contenimento dei contagi da COVID-19, ha proceduto all’arresto di un cittadino extracomunitario che si era sottratto all’esecuzione di una condanna a 3 anni di reclusione ed al sequestro di un locale per la somministrazione di alimenti e bevande abusivo ubicato nella zona dell’Albergheria, dove l’uomo si era riunito “a bere” con alcuni amici, incuranti dei divieti in atto.

I fatti si sono svolti nella serata di sabato allorquando i poliziotti del Commissariato di P.S. “Oreto-Stazione” hanno raggiunto la via Giovanni Grasso a seguito della segnalazione circa la presenza di diverse persone all’interno di un’attività commerciale, pervenuta alla Centrale Operativa della Questura attraverso “Youpol”, l’ormai nota applicazione per cellulari e tablet caratterizzata dalla possibilità di trasmettere in tempo reale messaggi ed immagini agli operatori della Polizia di Stato su episodi di bullismo, spaccio di sostanze stupefacenti e altri reati, da poco estesa anche ai casi di violenza domestica con una specifica area per tali segnalazioni.

Gli agenti sul posto hanno notato una saracinesca chiusa, ma da cui si sentivano provenire rumori e voci di sottofondo; da una finestra vicina hanno poi scorto tre individui all’interno dei locali; con un’azione repentina hanno quindi aperto la saracinesca e sono entrati all’interno del locale, sorprendendo i tre uomini seduti intorno a un tavolo a consumare bevande; poco plausibili e contraddittorie le giustificazioni addotte circa la loro presenza in quel locale in palese violazione delle misure di contenimento dell’emergenza sanitaria in corso.

Il locale era stato adibito in modo rudimentale alla vendita ed alla consumazione in loco di bevande: al suo interno vi erano infatti un bancone da bar, numerose cassette di bevande alcoliche, bottiglie sparse, sedie e tavolini, il tutto esercitato da uno dei tre soggetti, Guarouachi Bilel, cittadino tunisino classe ’93, in assenza delle prescritte autorizzazioni comunali e sanitarie per lo svolgimento di attività di somministrazione di alimenti e bevande. Quest’ultimo è risultato gravato, inoltre, da un provvedimento di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Padova, dovendo scontare una pena di circa 3 anni di reclusione e una multa di Euro 3000. Il Guarouachi pertanto è stato tratto in arresto e condotto presso la Casa Circondarile “Lorusso/Pagliarelli”, nonchè sanzionato per l’esercizio abusivo del locale, oltre che per la violazione delle misure per il contenimento del Covid-19.

A tale ultima sanzione sono stati sottoposti anche gli altri due cittadini tunisini presenti dentro l’esercizio, ovvero un minore di anni 17 che nei giorni scorsi si era arbitrariamente allontanato da una Comunità di Trapani, cui è stato riaffidato dagli agenti e un 45 enne regolare sul territorio.

Il locale e le attrezzature presenti al suo interno sono stati posti sotto sequestro.

Fonte: Polizia di Stato

