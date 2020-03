rifiuti

Extra-costi Rap, Fiadel-Cisal: ''Bellolampo chiusa, la Regione stanzi le somme''

L'emergenza Coronavirus rallenterà ulteriormente i lavori per la settima vasca di Bellolampo.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 26/03/2020 - 17:50:26 Letto 363 volte

“L’emergenza Coronavirus rallenterà ulteriormente i lavori per la settima vasca di Bellolampo, costringendo la Rap a trasferire altrove i rifiuti di Palermo per un tempo difficilmente stimabile e con costi esorbitanti. E’ necessario che la Regione Siciliana si assuma le sue responsabilità e copra i costi del 2019 e del 2020”. Lo dice Giuseppe Badagliacca della Fiadel-Cisal.

“La giunta Orlando ha approvato martedì scorso una delibera per trasferire alla Rap i 9,7 milioni di euro stanziati in sede di assestamento di bilancio e che consentiranno di coprire gli extra-costi del 2019 – spiega Badagliacca – Per rendere effettiva l’operazione servirà anche un voto di Sala delle Lapidi, ma ci aspettiamo che la Regione mantenga gli impegni presi e si faccia carico di queste somme che, lo ricordiamo, sono dovute alla mancata realizzazione della settima vasca, i cui ritardi non sono certo imputabili alla città di Palermo. Siamo però preoccupati per il futuro: nel 2020 i costi saranno persino maggiori e non si vede la luce in fondo al tunnel, per questo rivolgiamo un appello alla Regione affinché intervenga immediatamente facendosi carico dei fondi necessari”.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!