aggressione

Fa jogging ma viene aggredito da due pitbull allo Zen

Mentre faceva jogging è stato aggredito da due pitbull, rischiando seriamente la vita.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 13/01/2020 - 20:42:35 Letto 399 volte

Quella che doveva essere una tranquilla corsa mattutina si è trasformata in pochi attimi in un incubo a occhi aperti. Paura per un militare della Capitaneria di Porto che ieri mattina, mentre faceva jogging in via Sandro Pertini a Palermo, è stato aggredito da due pitbull, rischiando seriamente la vita.

L'uomo è stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato a Villa Sofia dove gli è stata riscontrata una profonda lesione al polpaccio che ha richiesto 60 punti di sutura. Il militare, finito a terra dopo l'aggressione, è riuscito a liberarsi degli animali, uno dei quali lo stava attaccando anche al collo.

"Quello che abbiamo registrato ieri - dicono i familiari - è l'assoluta mancanza di organizzazione: ci è stato detto di contattare il numero di emergenza unico 112, gli operatori ci hanno invitati a contattare il canile municipale e chiedere il loro intervento. Abbiamo contattato anche i carabinieri e gli agenti della polizia municipale, ma stamattina i cani erano ancora lì, stavolta dentro un recinto, mentre ieri pomeriggio passeggiavano tranquillamente nel marciapiede".

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!