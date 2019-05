raccolta rifiuti

#Facciamounpatto: 20 sanzioni per conferimento scorretto e 1 per trasporto illecito di rifiuti

La Polizia Municipale ha eseguito i controlli nell'ambito della iniziativa ''Facciamo un patto'' che prevede un piano di pulizia straordinaria nei quartieri cittadini.

La Polizia Municipale ha eseguito i controlli nell’ambito della iniziativa “Facciamo un patto” che prevede un piano di pulizia straordinaria nei quartieri cittadini ed una intensificazione della repressione e sanzione dei comportamenti scorretti.

Ieri le attività di spazzamento manuale, ritiro ingombranti e diserbo da parte di Rap e Reset sono iniziate nel quartiere Mezzomonreale Villa Tasca con tre giorni di lavoro programmato.

L’iniziativa annunciata in conferenza stampa dal sindaco Leoluca Orlando, è seguita in prima persona dal vicesindaco e assessore alla polizia municipale Fabio Giambrone che col comandante Gabriele Marchese ha disposto il dispiegamento degli agenti per compiere i controlli sul territorio.

Il personale del nucleo tutela, decoro vivibilità ed igiene urbana ha quindi avviato attività di monitoraggio a tutela delle attività di pulizia svolte dalle aziende; il bilancio finale è stato di 20 sanzioni da 166 euro ciascuna, per conferimento dei rifiuti fuori orario da parte di altrettanti cittadini.

In corso Calatafimi è stato inoltre individuato un autocarro che trasportava rifiuti inerti senza il formulario di identificazione dei rifiuti,come previsto dalla normativa.

Al conducente è stata comminata una sanzione di 3.100 euro.

Il piano di pulizia straordinaria sarà costantemente supportato dalla presenza della polizia municipale che con auto civette e personale in abiti civili interverrà al fine di non vanificare il prezioso lavoro svolto dalla maestranze di Rap e Reset.

Da gennaio ad aprile, il bilancio dell’attività del nucleo è:

raccolta differenziata 502 accertamenti e 279 verbali

abbandono rifiuti 289 accertamenti e 197 verbali di cui 13 da 333€ e 184 da 166€

9 verbali da 600€ per grossi quantitativi di rifiuti abbandonati su suolo pubblico

7 verbali da 516€ per autocarri che trasportano rifiuti con formulario incompleto

6 verbali da 3100€ per autocarri che trasportano rifiuti senza il prescritto formulario

2 aree poste sotto sequestro per discarica abusiva

13 autocarri sequestrati per trasporto illecito di rifiuti.

"Abbiamo proposto ai cittadini un patto - afferma l'Assessore Giambrone - e intendiamo onorare l'impegno preso. A coloro che il patto non rispetteranno e che pensano di poter continuare a sporcare la città riserveremo la classica "tolleranza zero", applicando ogni volta il massimo delle sanzioni possibile".

