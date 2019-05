#teniamopulito

#facciamounpatto: interventi di pulizia a Boccadifalco, Uditore e Passo di Rigano

Campagna #facciamounpatto #teniamopulito, le squadre di Rap e Reset stanno operando nei quartieri di Boccadifalco, Uditore e Passo di Rigano.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 14/05/2019 - 16:04:22 Letto 451 volte

Nell’ambito della campagna “#facciamounpatto #teniamopulito” voluta fortemente dall’Amministrazione comunale in sinergia con le Aziende partecipate, stamattina le squadre di Rap e Reset stanno “operando“ per chiudere le attività programmate a Boccadifalco (Quartiere 16) e contestualmente avviare quelle su Uditore e Passo di Rigano (Quartiere 17).

A sovrintendere le attività poste in essere dalle aziende nei quartieri oggetto degli interventi, l’occhio vigile degli agenti della Polizia Municipale per le competenti attività di controllo sul territorio, al fine di non vanificare gli sforzi portati avanti per consegnare ai cittadini il proprio quartiere pulito. E proprio in tal senso, il nucleo Tutela Decoro Vivibilità ed Igiene Urbana, nei quartieri Mezzomonreale, Villa Tasca e Altarello, ieri, lunedì 13 maggio, ha comminato 8 sanzioni da 166,67 euro ad altrettante persone per abbandono di rifiuti, sanzionando anche il conducente di un mezzo causa formulario rifiuti incompleto per un importo di 516 euro.

Il bilancio delle attività della prima settimana compiuto dallo stesso nucleo registra così, dal 6 al 13 maggio, 82 verbali, 78 sanzioni da 166,67 euro per abbandono di rifiuti fuori orario, una sanzione da 3.100 euro al conducente di un autocarro (trasportava rifiuti inerti senza possedere il formulario di identificazione dei rifiuti), una da 516 per formulario incompleto e due da 333 euro per abbandono di rifiuto ingombrante. Durante gli interventi sono state anche elevate sanzioni legate al Codice della Strada per i mezzi controllati, due per mancanza di copertura assicurativa e tre per omessa revisione, per un totale di oltre 2200 euro.

A commentare i dati l’Amministratore Unico Rap Giuseppe Norata che dichiara: “Noi con grandi sforzi stiamo operando per rispettare il patto con i cittadini, ho già dato mandato alle aree tecniche di effettuare dei sopralluoghi sul campo per conoscere lo stato dei luoghi dei siti già bonificati, al fine di verificare se anche i cittadini abbiano vigilato nel mantenere pulito il proprio quartiere”.

L’Azienda Rap in questi ultimi mesi si trova sempre più coinvolta in azioni per il ripristino del decoro urbano in città. Sono stati ritirati da Rap, soltanto nei primi dieci giorni di Maggio oltre 13.300 pezzi di ingombranti. Nell’area del “porta a porta”, dove insiste la raccolta differenziata, sono stati individuati 51 siti dove settimanalmente l’azienda interviene, in ogni via, occupando quasi per ogni sito un intero motolambro. Sulle 600 campane del vetro presenti almeno 100 sono invase da sacchi di indifferenziato abbandonati da chi ancora non accetta il sistema calendarizzato “Porta a Porta” della Raccolta differenziata.

Nel dettaglio seguente si trasmettono, come richiesto dal Signor Sindaco durante la conferenza stampa di presentazione del Piano straordinario, le vie oggetto di interventi straordinari di spazzamento, diserbo, ritiro ingombranti.

Attività RAP di rimozione ingombranti concluse questo fine settimana, nelle vie: piazza Pietro Micca (2), via Michele Fanara n.16 (16), via Michele Fanara n. 8 (21), via Santa Maria Azzarello n.3 (16), via Castellana n.10 ( 21), via Agordat vicino i cassonetti (29), via Leonardo da Vinci n.482 (28), via Casalini incrocia via Olivella (2), via G. Baviera (42), via Uditore n. 19 + tutta (25), via Bernini n.25 + tutta (66).

Attività di rimozione discariche di ingombranti già effettuate ( martedì 14 maggio), nelle vie: via Cartagine n.35 (6), via Zaire (3), via castellana di fronte n.53+tutta (67), via Leonardo da Vinci oltre il n.645 (1), via B.F.1 -(via G.B.Palumbo) (15), via Uditore (8), via C. Camillani (20), via Tiepolo (16), via Bernini (5), via F.M. Alias angolo Badia (6), via Badia n.62 (2), via Turchia (2), via Mazzarello (2).

Questo pomeriggio RAP in azione, contro gli abbandoni illeciti (nel quartiere 17), nelle vie: via Santuario di Cruillas, via Stazzone, via A. Guarneri, via F. di Giorgi, via Forte di Macallè, via A. Maiorana, via Cartagine, via B. Bonaiuto, via D. Bramante n.22, via Asmara pressi n.10, via Filino di Agrigento, via Cartagine, via Romualdo Salernitano, via E. di Blasi di fronte teatro Savio, via Agordat, via G. di Stefano, via Leonardo da Vinci n.217, via Leonardo da Vinci n.283, via Leonardo da Vinci n.675, viale Regione Siciliana N.O. n.3076, viale Regione Siciliana N.O. n.3260.

Attività di diserbo RESET ultimate nei quartieri 14-17, nelle vie: via Belvedere, via Portello, corso Calatafimi, via Mogadiscio via Agordat, via Aleardo Aleardi, via antonio Aliotta, via Giacomo Aricò, via Badia, via Beato Angelico, via Gian Lorenzo Bernini tratto viale Regione Siciliana – U.R. 15, via Gian Lorenzo Bernini, via Bernardo Bonaiuto, via Francesco Borromini, via Antonino Bova, via Donato Bramante, via Camillo Camilliani, via Vittore Carpaccio, via Casalini, via Casamicciola, via Castellana tratto scala carini – BN 22, via Collegio Romano, piazza Collegio Romano, via Carlo de Grossis, via Evangelista di Blasi, tratto via Salernitano – Regione Siciliana, via Evangelista di Blasi tratto via Politi – Salernitano, largo Filadelfio Fichera, via Francesco Paolo Frontini, via Giuseppe Gandolfo, via Corrado Gianquinto, via Giorgia da Lentini, via Arturo Graf, via Antonio Ciaccio Lo Monaco, via Giacomo Longo, via Angelo Maiorana, via Vincenzo Marchesano, cortile Megna, viale Michelangelo tratto via Fortini – Badia carreggiata direzione Regione Siciliana, via Misurata, via Mogadiscio, via Francesco Musotto, via Olivella, via Petrazzi tratto viale Michelangelo – Casalini, via Pioppo, via Pozzo,

Attività di spazzamento ultimate con 40 operatori suddivisi in due squadre monitorati da due capi aree e un coordinatore, nelle vie : via Ruffo di Calabria, via San Martino delle Scale, via Falconara, piazza Baida, via A. d’Abburgio, via Rocca di Baida, via al Convento di Baida, via Baracca, contrada Lo Cricchio, contrada Pizzo, via Pizzo, via G. Anzalone, via T. delle Palme, via Conca d’oro, via Francesco Cangiamila; via Cristoforo Castelli, via Torrente d’Inverno, via San Martino, via Montelepre, via Monte Cuccitello, via dei Frati Minori, vicolo Castello, via Arturo Ferrarin, via Giovanni Bruno, via Esculapio, via Pizzo, via Lo Porto, via Baida, via Angelo, via Scalilla, via Conca d’Oro, via Pilieri, via Barone Turrisi, via Boccadifalco, salita Caputo, via Fanara, cortile Lascari, via Mulino, cortile Pertuso, cortile Ragusano, via Ravetto, via San Pietro.

Stamattina operai Rap in azione per attività di spazzamento, nelle vie: via Luparello, via Domenico Savio, via Don Rocco Rindone (traversa Salvatore Strazzeri).

Domani 15 maggio e Giovedì 16 Maggio saranno in azione a supporto degli operatori ecologici due spazzatrici; dalle ore 6 alle ore 12 è stato istituito il divieto di sosta con rimozione coatta su ciascun lato della carreggiata. Saranno interessate Mercoledì le vie: via alla Falconara (tratto compreso tra piazza Baida e via ai Villini S. Isidoro), via ai Villini S. Isidoro, via Bronte, via Castellana (tratto compreso tra via Mauro De Mauro a via Erice, carreggiata direzione Bellolampo) . Giovedì le vie: via G. Evangelista Di Blasi (tratto compreso tra viale della Regione Siciliana e via Raffaello Politi), via Girolamo Savonarola, via Castellana (tratto compreso tra via Erice e via Mauro De Mauro, carreggiata direzione viale Leonardo da Vinci), via Acireale, via Tindari (carreggiata principale).

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!