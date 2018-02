prostituzione minorile

Facevano prostituire la figlia di nove anni, prestazioni pagate 25 euro

Una terribile storia di degrado: facevano prostituire la figlia di nove anni.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 19/02/2018 - 09:22:38 Letto 507 volte

Una storia raccapricciante e disgustosa che arriva dalla provincia di Palermo, una storia di degrado.

Facevano prostituire la figlia di nove anni e con questa accusa di violenza sessuale e sfruttamento della prostituzione minorile sono stati arrestati dai carabinieri il padre e la madre della piccola vittima.

I fatti si sono svolti in un paese del palermitano. Oltre alla coppia sono stati arrestati i due uomini con cui la bambina ha avuto rapporti sessuali a pagamento. Le indagini sono state condotte dai carabinieri della Compagnia di Partinico. Per i 4 indagati il gip ha disposto i domiciliari.

L'inchiesta è iniziata dopo la denuncia di un uomo che ha visto in aperta campagna la piccola appartarsi con uno dei due indagati e compiere per due volte atti sessuali. Il testimone ha raccontato che alla scena avrebbe assistito il padre della bambina.. La piccola, che è stata allontanata dalla casa dei genitori e affidata a una casa famiglia, ha detto che per ogni prestazione sessuale veniva pagata 25 euro.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!