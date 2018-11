Fake news

Fake news, acqua non potabile a Palermo, Orlando: ''Questa via non esiste''

Lo afferma il Sindaco Leoluca Orlando, commentando la falsa notizia che in queste ore sta circolando in modo virale in cittą e per la quale sono gią arrivate centinaia di telefonate di cittadini allarmati.

"Gira in queste ore sui soliti social networks e nelle "chat" l'immagine, ritagliata ad arte, di una ordinanza sindacale CHE NON RIGUARDA PALERMO, in cui si parla di inquinamento da coliformi e si vieta l'utilizzo dell'acqua dell'acquedotto a fini alimentari. Per quanto riguarda Palermo si tratta di una clamorosa fake-news diffusa ad arte da qualche imbecille che denunceremo per procurato allarme".

Lo afferma il Sindaco Leoluca Orlando, commentando la falsa notizia che in queste ore sta circolando in modo virale in città e per la quale sono già arrivate centinaia di telefonate di cittadini allarmati al call center dell'Amap e all'Urp del Comune.



La via Tenente Rosario Mutolo non esiste a Palermo.

