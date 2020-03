Scuola

Fake news su proroga chiusura scuole fino al 2 maggio

di Palermomania.it | Pubblicata il: 18/03/2020 - 23:28:23 Letto 643 volte

Seppur il momento per il nostro Paese sia decisamente drammatico, continuano a girare fake news che non fanno altro che creare ulteriore caos tra i cittadini.

Come si evince nella foto, circola una falsa notizia di una proroga della chiusura delle scuole fino al 2 maggio. A riportare questa notizia sarebbe il portale di Repubblica. Così non e’. E’ solo una falsa notizia.

Al momento le scuole restano chiuse fino al 2 aprile, in attesa ovviamente di comunicazioni ufficiali da parte del Governo.

