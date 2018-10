allarme bomba

Falso allarme bomba ieri a Palermo

Falso allarme bomba ieri sera a Palermo poco prima delle 21. Un trolley è stato abbandonato.

Falso allarme bomba ieri sera a Palermo poco prima delle 21. Un trolley è stato abbandonato in via della Libertà all’altezza del civico 191. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e un'ambulanza del 118. La polizia municipale ha transennato la zona per permettere al nucleo artificieri della polizia di stato di intervenire.

Il trolley è stato fatto brillare, accertando si all'interno con c'era niente di pericoloso.

Lo scorso 19 settembre un altro allarme bomba era scattato sempre in centro città a Palermo in via Roma. In quella occasione è stato interdetto alla circolazione il tratto di strada proprio davanti all'ufficio centrale della Poste. Ma anche in quel caso si è rivelato un falso allarme bomba dopo gli artificieri hanno fatto brillare il pacco sospetto.

