Famiglia Ciavarello-Riina lancia azienda online: arrivano le cialde ''Zu Totò''

La famiglia Ciavarello-Riina si mette in affari e lancia un'azienda chiamata ''Zu Totò''.

La famiglia Ciavarello-Riina si mette in affari e lancia un’azienda chiamata “Zu Totò”. Su internet sono già iniziate le pre-vendite per iniziare l’attività che sarà gestita da San Pancrazio Salentino, paese della provincia di Brindisi dove abita la famiglia di Tony Ciavarello e Maria Concetta Riina, la figlia maggiore del boss scomparso di recente.

Mentre Ciavarello si trova ai domiciliari per scontare una residua condanna a sei mesi inflitta dal tribunale di Termini Imerese per una piccola truffa risalente a diversi anni fa, la moglie sembra abbia preso le redini e dato il via all’idea di trasformare il ricordo del padre boss in un vero e proprio brand per commercializzare caffè. On line c’è già il sito realizzato con un noto servizio e-commerce, ma ancora non ci sono molti prodotti, solo la prima offerta di 150 capsule di caffè. Si tratta di prevendita, come specifica il sito: “raccogliamo ordini e pagamenti per poi costituire la ditta che commercializzerà i prodotti”. Per vedere le offerte, però, bisogna registrarsi. Qualunque passaggio successivo alla homa page è possibile solo fornendo una mail per la registrazione e alcuni dati personali.

Il lancio dell’attività imprenditoriale era stato annunciato qualche giorno fa da Antonio Ciavarello tramite un post sul suo profilo Facebook, che è stato poi rimosso. Ora sembra che sia la moglie a proseguire l’attività che dovrebbe essere di crowfunding. Nella presentazione si chiariva che l’avvio dell’iniziativa era da considerarsi una conseguenza del sequestro dei beni e delle aziende, avvenuto qualche mese fa, che avrebbe mandato la famiglia sul lastrico.

