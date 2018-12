Faraone eletto segretario Pd in Sicilia

segretario Pd

Davide Faraone, nominato dalla commissione regionale per il congresso nei giorni scorsi dopo l'annullamento delle primarie per il ritiro dell'altro candidato (La zingarettiana Teresa Piccione), è stato proclamato segretario del Pd in Sicilia dall'Assemblea regionale che si é riunita stamani in un hotel a Palermo.

All'assemblea erano presenti 180 componenti, quelli inseriti nelle liste collegate a Faraone; gli altri membri saranno eletti dai circoli non appena si terranno i congressi provinciali. Vice segretario del Pd siciliano è Antonio Rubino.

