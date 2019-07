Pd Sicilia

Faraone non è più il segretario del Pd in Sicilia

il partito nazionale annulla l'elezione.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 19/07/2019 - 22:19:17 Letto 387 volte

Clamoroso nel Pd siciliano. Davide Faraone non è più il segretario del Pd in Sicilia. E' stata accolto dalla commissione nazionale di garanzia dei democratici il ricordo dell'area dell'attuale segretario dem nazionale, Nicola Zingaretti, che aveva presentato la mozione a Roma. La sua elezione quindi è di fatto annullata.

In Sicilia Zingaretti aveva candidato Teresa Piccione ma l'ex deputata aveva ritirato la candidatura a pochi giorni dal voto. Ora in Sicilia arriverà un commissario che guiderà i democratici sull'Isola.

Faraone era stato nominato segretario dalla commissione regionale per il congresso, lo scorso 13 dicembre, dopo l'annullamento delle primarie (erano previste il 16 dicembre) perché rimasto l’unico candidato in corsa, dopo il ritiro della Piccione, che aveva accusato la commissione nazionale di garanzia di avere stravolto le regole del partito, stabilendo il rinvio dei congressi provinciali e di circolo a dopo le primarie. Il 23 dicembre, i 180 componenti dell’Assemblea regionale del partito, dove non c'erano esponenti dell’area Zingaretti, avevano ratificato la proclamazione. Ora il colpo di scena.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!