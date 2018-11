primarie PD

Faraone presenta la sua candidatura per segretario PD *VIDEO*

''Queste primarie devono essere una festa di democrazia e partecipazione, invito chi mi sostiene a non cedere alle provocazioni''. Lo ha detto Davide Faraone, senatore del Pd.

29/11/2018

"Queste primarie devono essere una festa di democrazia e partecipazione, invito chi mi sostiene a non cedere alle provocazioni perché ci dobbiamo rivolgere ai cittadini liberi in un momento di crisi del Pd, soprattutto al Sud. Abbiamo visto i risultati del partito. Farò una campagna per le primarie tutta orientata sul fatto che dobbiamo spingere più cittadini possibili a votare e sarò felice se riusciremo a portare al voto anche un solo cittadino in più rispetto al passato". Lo ha detto Davide Faraone, senatore del Pd e renziano della prima ora, che si candida alla segreteria regionale dei Dem alle Primarie Siciliane del 16 dicembre, con il progetto #AvantiSicilia! La presentazione questa mattina al caffè del teatro Massimo, in compagnia di Antonio Rubino che con il gruppo Partigiani dem ha deciso di appoggiare la candidatura dell'ex sottosegretario e che sarà il suo vice in caso di vittoria. Seduti in sala anche il segretario uscente del partito Fausto Raciti e il capogruppo del Pd in Consiglio comunale Dario Chinnici.

"Dobbiamo rigenerare un entusiasmo che si è smarrito dopo le sconfitte delle ultime elezioni - ha aggiunto Faraone - e non faremo alcuna polemica soprattutto per superare una condizione che veda il Pd non più marginale. Abbiamo tante proposte e idee per la Sicilia, abbiamo bisogno di generare nuove opportunità di lavoro e di creare le condizioni perché il Sud non diventi una casa di riposo così come la pensano quelli della Lega e dei 5 stelle. Rifiutiamo il modello di assistenzialismo e pensiamo, invece, che bisogna investire sulle imprese dando loro la possibilità di non pagare tasse per qualche anno. Creare un differenziale, per spingere tutti quelli che vogliono investire al Sud a farlo in una condizione di vantaggio. Questo è un modello totalmente alternativo a chi pensa che è tutto reddito di cittadinanza", ha sottolineato Faraone.

"Mi avevano proposto di fare il vecchio notabile - ha poi detto Davide Faraone - dando il nome di un mio "fedelissimo" e poi ci saremmo accordati per la spartizione delle segreterie provinciali, ma non mi interessa questo modo di fare politica". E a chi ha messo in giro la voce che ci sarebbe un gruppo pronto ad abbandonare il partito, Faraone replica: "Sono così pazzo da candidarmi a segretario del Pd per decidere di lasciare il Pd. Dobbiamo tornare presto a vincere e credo che ci siano tutte le condizioni per farlo".

