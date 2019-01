Faraone: ''Salvini viola la legge''

Davide Faraone così su Facebook:

“Stamattina stavamo per prendere un gommone e salire a bordo della #SeaWatch ma #Salvini ha ordinato di non far salire nessuno. Ancora una volta ha violato legge. Ne risponderà in tribunale.

Nessuno può limitare le prerogative di un parlamentare della Repubblica. È la Costituzione che lo impone. Per nulla rassegnati, anzi, ancor più convinti delle nostre idee, siamo rimasti in zona. Abbiamo ascoltato le rappresentanti dell’organizzazione non governativa Sea-Watch che hanno confermato purtroppo le nostre sensazioni.

La situazione a bordo è disumana. Tenere 47 persone in mare per giorni, segnate dalle torture, di cui 15 minori, ammassate in poco spazio, al freddo e con un solo servizio igienico, è una violazione dei diritti umani.

Allora abbiamo chiesto un immediato incontro al Prefetto e al comandante della capitaneria di porto, perché secondo noi il provvedimento è illegittimo.

Con Maurizio Martina, Carmelo Miceli, Matteo Orfini, Fausto Raciti, Valeria Sudano, Francesco Verducci e Giovanni Cafeo stiamo incontrando i vertici dello Stato a Siracusa”.