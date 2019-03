primarie pd

Faraone: ''Siamo l'unica vera forza alternativa ad un governo di incompetenti''

La dichiarazione del segretario del Pd Sicilia, Davide Faraone che in mattinata ha votato nel gazebo di piazza Europa a Palermo.

Pubblicata il: 03/03/2019

“Una straordinaria giornata di democrazia e di partecipazione. In queste ore in Sicilia ci sono tanti cittadini che votano, tanti in coda ai gazebo ed è un segnale importante per il Pd, perché vuol dire che gli elettori tornano ad avere fiducia nel Partito Democratico e lo considerano l’unica vera forza alternativa ad un governo Lega-M5S che sta massacrando l’economia bloccando i cantieri, che arretra sul tema dei diritti delle persone e della solidarietà e che, soprattutto, tenta di tagliare le gambe al Sud”.

Lo afferma il segretario del Pd Sicilia, Davide Faraone che in mattinata ha votato nel gazebo di piazza Europa a Palermo. “Dobbiamo guardare a questo popolo, a quello che scende in piazza contro il razzismo e per i diritti, a chi è disoccupato e cerca un lavoro vero e non un assegno di mantenimento, a chi crede che l’Italia non merita un governo di incompetenti e razzisti che ci sta isolando in Europa e nel mondo. Avanti Sicilia”.

