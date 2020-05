aiuti ai Comuni

Fase 2, Caracausi: ''Condividiamo appello per maggiore aiuti ai Comuni''

''Condividiamo e per questo ci uniamo all'appello del Sindaco di Palermo e presidente Anci Sicilia Leoluca Orlando, il quale chiede più aiuti ai Comuni italiani che rischiano il fallimento'', ha dichiarato il consigliere comunale Paolo Caracausi.

"Condividiamo e per questo ci uniamo all’appello del Sindaco di Palermo e presidente Anci Sicilia Leoluca Orlando, il quale chiede “Più aiuti ai Comuni italiani che rischiano il fallimento”. Il Governo e il Presidente Conte, lavorino per alleggerire le norme che obbligano ad esosi accantonamenti nei bilanci, impedendo la possibilità di spesa; la possibilità di maggiore utilizzo dell’avanzo di amministrazione; prevedere un’ordinanza urgente di protezione civile a livello Nazionale che stanzi nuovamente fondi per i buoni alimentari, in attesa che finiscano le interminabili elucubrazioni sul reddito di emergenza o suoi simili. Lo si faccia in tutti i comuni, è ora di intervenire concretamente. Siamo stanchi dei soliti Covid spot". Lo ha dichiarato il consigliere comunale Paolo Caracausi di "Avanti Insieme" - Italia dei Valori -, insieme al segretario nazionale del partito Ignazio Messina.

