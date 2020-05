Coronavirus

Fase 2, l'assessore Razza in visita al presidio Covid-19 di Partinico

L'Ospedale di Partinico è stato individuato dal Governo Regionale quale centro territoriale per ospitare i malati da Covid 19.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 27/05/2020 - 16:46:43 Letto 410 volte

Questa mattina l’Assessore regionale alla salute, Ruggero Razza,ha visitato i locali dell’Ospedale civile di Partinico che ospitano il nuovo reparto di Terapia Intensiva. L’Ospedale di Partinico è stato individuato dal Governo Regionale quale centro territoriale per ospitare i malati da Covid 19.

“Devo dare atto al Governo regionale di avere svolto un ottimo lavoro e di avere dotato un vasto territorio di una moderna struttura di terapia intensiva, in grado di ospitare diversi pazienti, in caso di emergenze sanitarie. Tra l’altro all’interno di un presidio ospedaliero che per la posizione territoriale è stato individuato quale area di emergenza per i pazienti affetti da Covid 19. Questa è la dimostrazione dell’ottimo lavoro che l’Assessore alla salute Ruggero Razza sta svolgendo anche nel nostro territorio per assicurare una risposta sanitaria in caso di emergenza”. Lo afferma il deputato di Forza Italia all’ARS, on. Mario Caputo, presente alla visita dell’Assessore Razza presso i locali dell’Ospedale di Partinico.

