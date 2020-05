Coronavirus

Fase 2, riaprono palestre e piscine

Oggi è il giorno di riapertura anche per palestre, piscine e centri sportivi in gran parte d'Italia.

25/05/2020

Oggi è il giorno di riapertura anche per palestre, piscine e centri sportivi in gran parte d'Italia: pochissime le eccezioni, come Lombardia che riprenderà il 31 maggio, rinvio in Basilicata al 3 giugno e le piscine comunali di Bologna resteranno chiuse fino a fine maggio.

A disciplinare la fase 2 delle attività sportive sono le linee guida aggiornate dalla Conferenza delle Regioni per garantire la sicurezza a istruttori e clienti.

Corsi e lezioni vanno prenotati per evitare assembramenti. Obbligo della distanza: 2mt in palestra, 7mtq in acqua, 1.5 mt per chi siede su sdraio o lettini se non sono conviventi.

Dati delle persone conservati per 14 giorni

