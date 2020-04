coronavirus

Fase 2, ristoranti con posti dimezzati, apriranno a metà maggio

Via libera alla riapertura dei negozi e cautela per ristoranti e bar.

Via libera alla riapertura dei negozi «prevedendo particolari precauzioni per le possibili aggregazioni», cautela per ristoranti e bar che «hanno un maggior impatto» rispetto al «rischio di innescare nuove epidemie da coronavirus». Come si legge sul corriere.it.

E dunque i posti dove mangiare e bere potranno tornare in attività da metà maggio ma con una capienza ridotta del 50 per cento. È questo il parere del Comitato tecnico-scientifico consegnato al presidente del consiglio Giuseppe Conte in vista del decreto sulla “fase 2” che entrerà in vigore il 4 maggio.

Gli esperti sono concordi nel ribadire «massima contrarietà al ritorno a scuola dei ragazzi» prima dell’estate e raccomandano «il mantenimento dello smart working» in tutti i casi possibili. Danno via libera al settore edile e manufatturiero e tra le «dovute limitazioni per il commercio» inseriscono «mercati rionali (esclusi quelli dove si vendono generi alimentari ndr) e centri commerciali».

Su un punto sono categorici: «Devono essere interdette le attività di aggregazione». Divieto prolungato quindi per circoli ricreativi, teatri, cinema, discoteche e tutte le attività culturali e di svago.

