Fase due arrivata in anticipo a Palermo, tanta gente per strada

Questa mattina diverse famiglie hanno deciso di raggiungere il centro città, ovviamente con mascherine e guanti

03/05/2020

Fase 2 già iniziata a Palermo. Questa mattina diverse famiglie hanno deciso di raggiungere il centro città, ovviamente con mascherine e guanti. Tanti i bimbi che hanno approfittato della bella giornata per una corsa in bicicletta, accompagnati dai loro genitori.

Ma non c'erano solo bimbi in giro ma anche gruppi di runner che, tentando di tenere le distanze, hanno effettuato il loro consueto allenamento in via Libertà. Un po' più di gente si è concentrata in via Maqueda, come dimostrano le foto postate sulla pagina Facebook di "Trash Siciliano”.

