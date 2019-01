Fava: ''Governo Musumeci continua ad attaccare i diritti''

"Dopo aver attaccato i diritti sociali, il Governo Musumeci attacca i diritti dei lavoratori regionali.

La possibilità di richiedere un anticipo del TFR non è infatti un privilegio ma un diritto di ciascun lavoratore, per far fronte a necessità personali quali possono essere le spese mediche o acquisto della prima casa.

Si tratta di soldi dei lavoratori, non si un bancomat con cui la Regione pensa di colmare il disastro dei propri conti. Come per i fondi sottratti al sociale, ancora una volta, questo governo non riesce a trovare altre soluzioni che tagliare diritti”.