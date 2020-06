Feipe Assoimpresa

Feipe Assoimpresa incontra il Questore di Palermo: ''Servono regole chiare e precise per non generare libere interpretazioni''

Un incontro che ha fatto emergere l’esigenza di realizzare un documento che possa tracciare definitivamente delle regole chiare a precise al fine di non generare ''libere interpretazioni''.

04/06/2020

Un incontro produttivo e proficuo: è quello che si è svolto presso la Questura di Palermo, tra il presidente di Feipe (Federazione Pubblici Esercizi) Assoimpresa Alfio Zambito e il Questore di Palermo, Renato Cortese.

Un incontro che ha fatto emergere l’esigenza di realizzare un documento che possa tracciare definitivamente delle regole chiare a precise al fine di non generare “libere interpretazioni” e incorrere a ulteriori restrizioni e sanzioni che in questo particolare momento risulterebbero fatali per molte attività, distinguendo così le diverse esigenze di ristoratori, wine bar e discoteche.

“Ringrazio la Questura di Palermo per aver ascoltato ancora una volta la voce degli esercenti che affrontano molti problemi e difficoltà in un momento così particolare per tutti – dice il presidente di Feipe Alfio Zambito - la presenza costante delle forze dell'ordine è indispensabile per infondere sicurezza sia ai commercianti che ai clienti. Purtroppo però la poca chiarezza delle linee guida emanate crea ambiguità nella interpretazione delle linee stesse”.

All’incontro che si è svolto presso la Questura del capoluogo siciliano, oltre a Feipe, erano presenti anche altre associazioni di categoria.

