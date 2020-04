i meridionali siano inferiori

Feltri continua a gettare fango sui meridionali e per lui arrivano querele e diffide

di Palermomania.it | Pubblicata il: 22/04/2020 - 17:07:22 Letto 529 volte

Continua a provocare e a lanciare frecciate nei confronti dei meridionali. Vittorio Feltri ha ormai ingaggiato la sua battaglia contro il Sud e anche ieri nel corso di una trasmissione andata in onda su Rete4 ha sparato a zero contro i meridionali. L'ex direttore del Giornale, oggi direttore editoriale (non responsabile) di Libero, ha dichiarato: «Non credo ai complessi di inferiorità, credo che in molti casi i meridionali siano inferiori».

Mario Giordano, il conduttore della trasmissione “Fuori dal Coro”, si è timidamente dissociato, ma il danno era ormai fatto e si sono scatenate inevitabilmente polemiche social, tant'è che Giordano – a quanto si apprende - starebbe pensando ad una sorta di puntata riparatoria. Adesso per Feltri è arrivata prontamente la risposta di tutti coloro che lui reputa “inferiori”. Denunce, esposti, reazioni politiche di ogni segno e polemiche contro Mediaset che lo ospita quotidianamente in tv. "A chi non ce la fa proprio a non parlare contro Napoli e il Sud" il sindaco di Napoli Luigi de Magistris, riferendosi chiaramente al giornalista Vittorio Feltri dedica una celebre canzone di Pino Daniele, Je so' pazzo. Con chiosa finale: "ma in particolare voglio dedicare loro la fine di quella canzone. Con l'orgoglio di sentirmi italiano. ‘Je so' pazzo, je so' pazzo. Nun nce scassate ‘o cazzo!".

E non solo, per Feltri arrivano altre diffide e querele. Lo scrittore Maurizio De Giovanni e il Senatore Sandro Ruotolo hanno conferito mandato all'avvocato Francesco Barra Caracciolo di promuovere ogni azione giudiziaria sia in sede civile che penale (con riferimento alla Legge Mancino n. 122/1993 che punisce le manifestazioni di odio anche verbale nei confronti delle persone) a tutela dei diritti fondamentali delle persone della Campania e del Meridione d'Italia gravemente lesi dal giornalista Vittorio Feltri nel corso della trasmissione televisiva di Rete4 del 21 aprile 2020, condotta da Mario Giordano. Stanislao Lanzotti, capogruppo e coordinatore cittadino di Forza Italia di Napoli, chiede: "Mi aspetto adesso che Mediaset prenda ufficialmente le distanze da certe esecrabili affermazioni, peraltro all'indirizzo di un popolo che più di altri ha pianto i caduti di Bergamo e della Lombardia, predisponendo anche un periodo di stop alle sue ospitate televisive".

Dura, elegante e concreta la risposta quindi dei “meridionali”, in una salsa decisamente differente rispetto a chi pur di essere ripreso da siti e testate nazionali deve continuamente buttare fango addosso verso un popolo – quello del Sud – che si è certamente distinto per accortezza e diligenza anche in tema di emergenza covid-19.

