Feltri torna all'attacco: ''Al sud si legge poco''

Nuovo attacco al sud da parte di Vittorio Feltri: ''La lettura non è la principale attività nel meridione…''

di Palermomania.it | Pubblicata il: 27/04/2020 - 09:07:15 Letto 444 volte

Vittorio Feltri, direttore del quotidiano Libero, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso della trasmissione “Non è l’Arena” in onda su La7. Feltri continua a fare autogol e a punzecchiare i meridionali: “La gente non riflette, io mi riferisco al portafoglio, non certo al cervello anche perchè io non faccio i test di intelligenza a nessuno, non sono in grado di farli e poi conosco tanti coglioni anche nella bergamasca dove io sono nato quindi so benissimo che non si possono valutare le persone dal punto di vista morale e culturale… quando ho detto inferiori qualcuno ha pensato che io avessi fatto dei test ai meridionali, cosa ridicola; mi riferivo esclusivamente alla portata economica del sud che è inferiore a quella del nord , non è una novità”.

E così durante l’intervista, nel momento in cui l’intervistatore gli chiede cosa ne pensa della decisione di molte edicole del sud di non vendere più il suo giornale Libero, si lascia andare a quello che sembra un nuovo attacco al sud:

“A parte che non credo che sia un provvedimento legalmente concepibile, però diciamo che al sud, in parecchie zone del sud, i giornali del nord vendono pochissimo, ma vendono pochissimo anche quelli del sud. Sappiamo che la lettura non è la principale attività nel meridione…”

