Fenomeno MillionDAY, Palermo fa festa: vinto un milione di euro a piazza Torrelunga *VIDEO*

Decima giocata vincente a circa 80 giorni dal lancio: giocato 1 euro, vinto un milione

di Palermomania.it | Pubblicata il: 30/04/2018 - 12:09:49 Letto 504 volte

La dea bendata bacia Palermo, e precisamente il fortunato che ieri domenica 29 aprile ha tentato la sorte nella ricevitoria Fileccia di piazza Torrelunga, 3. Un euro giocato, un milione di euro di vincita: un sogno ad occhi aperti per l'ignoto giocatore che con MillionDAY, il nuovo gioco Lottomatica, è riuscito a portare a casa la straordinaria cifra. I numeri giocati per realizzare la cinquina vincente sono stati: 5, 6, 8, 9 e 20. Già partita la caccia al vincitore.

Il gioco è attivo da circa 80 giorni, e ha già fatto registrare dieci vincite massime in Italia: dopo Caltagirone (CT), Fumone (FR), Gioiosa Ionica (RC), Carpi (MO), Bedollo (TN), Mazzarrone (CT), San Colombano Belmonte (TO), Nocera Superiore (SA) e Udine, ieri è toccato a Palermo.

Vincite in tutta Italia anche nel giorno del lancio, per oltre 27 milioni e 900 mila euro; oltre 3.400 le vincite del premio di seconda categoria da 1.000 euro. Il concorso del 29 aprile, inoltre, ha stabilito il record di vincite da 1.000 euro: ben 158 distribuite in tutta Italia.





