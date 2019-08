controlli stradali

Ferragosto, il bilancio dei controlli della Polizia Stradale

Bilancio della Polizia di Stato in ambito stradale, nella settimana di ferragosto.

Pubblicata il: 20/08/2019

La Polizia di Stato, nella settimana dal 12 al 18 agosto in coincidenza con i festeggiamenti per il ferragosto ha presidiato massicciamente le arterie stradali ed autostradali col costante obiettivo di garantire la sicurezza dei cittadini che circolano su strada. In tale contesto la Sezione Polizia Stradale di Palermo ha predisposto nell’ambito dell’intera provincia, servizi di vigilanza autostradale potenziati in occasione dell’aumento del traffico veicolare sulla viabilita’ autostradali e agli svincoli di uscita in corrispondenza delle localita’ balneari.

In particolare sono stati controllati complessivamente 333 veicoli e 400 persone, con il sequestro di 30 veicoli privi di copertura assicurativa; cinque automobilisti sono stati sorpresi alla guida privi di patente e 10 veicoli facenti uso improprio delle corsie di emergenza; agli stessi è stata ritirata il relativo titolo di guida, tra questi un conducente professionale alla guida non in regola con il rispetto dei tempi di guida.

Un cittadino straniero, irregolare sul territorio nazionale, e’ stato rintracciato sulla a/29 e accompagnato presso il CPR di Trapani in esecuzione di provvedimento di espulsione della Questura di Palermo.

Inoltre, nell’ambito dell’attivita’ operativa denominata “Tispol Speed”, programmata dal servizio Polizia Stradale e dal Network Europeo delle Polizie Stradali, mirata al controllo degli eccessi di velocità, spesso causa di gravi sinistri sono stati effettuati nr.20 servizi autovelox e telelaser lungo le direttrici autostradali della A/29, A/19 e SS 121.

In occasione di un controllo effettuato sulla A/29 svincolo Capaci e’ stato sottoposto a controllo un veicolo utilizzato indebitamente per il trasporto di alimenti soggetti a temperatura controllata; nella fattispecie trattavasi di 115 kg di pollame privi di documento di trasporto e di fattura commerciale che ne dichiarasse la tracciabilita’. Le contestazioni ai sensi dell’art.6/3 dlg 193/2007 e reg. ce 852/2004 per un importo di 3000 euro, sono state effettuate avvalendosi anche della collaborazione di personale ASP e Guardia di Finanza.

Un altro veicolo privato e’ stato contravvenzionato ai sensi dell’art. 84 CdS per essere stato utilizzato impropriamente per uso locazione senza conducente con conseguente ritiro e sospensione della carta di circolazione.

Le attivita’ di controllo della Polizia Stradale hanno consentito altresi di contestare nr 122 infrazioni per condotte contrarie al CdS quali uso di telefonino alla guida e mancato uso di mezzi di ritenuta.

Nella settimana del ferragosto si sono complessivamente registrati 11 sinistri ma non con gravi conseguenze.

Nel recente periodo particolare attenzione e’ stata destinata al controllo della guida In stato di ebbrezza alcolica, con il deferimento all’Autorità Giudiziaria di nr. 38 persone ex art. 186 CdS; anche per la guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, in tal senso, numerosi sono stati i controlli all’uscita delle discoteche e dei luoghi di ritrovo, al fine di garantire vacanze sicure.

All’esito sono state denunciate 14 persone ex art.187 CdS poiche’ positive all’accertamento da stupefacente.

Tali temi, in particolare, sono stati proposti ai giovani nell’ambito dell’attivita’ di sensibilizzazione alla sicurezza stradale svolta durante l’evento organizzato dal Comune di Ganci ‘’notte bianca - notte sicura’’ cui ha partecipato personale specializzato della Sezione e della dipendente Sottosezione di Buonfornello coinvolgendo i cittadini sui temi della sicurezza stradale, quali l’importanza dell’uso di cinture di sicurezza e del casco alla guida.

L’attivita’ si e’ avvalsa dell’esposizione dei mezzi in uso agli agenti, quali la sala operativa mobile della Polizia Stradale e dei motoveicoli, nonche’ delle apparecchiature quali atx, etilometro e police control, consentendo, anche attraverso il tappeto interattivo, di coinvolgere i giovani nelle simulazioni di guida in stato di alterazione alcolica. Filmati e attivatori emozionali sono stati trasmessi sullo schermo predisposto dall’amministrazione comunale secondo i contenuti previsti nel progetto Icaro del servizio Polizia Stradale.

Numerosa la partecipazione dell’utenza allo stand della Polizia di Stato e il ritorno d’immagine per una specialita’ che si propone al pubblico quale compagno delle notti estive e di vacanza in sicurezza.

