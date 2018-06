debiti

Ferrandelli: ''Altri 29 milioni di debiti fuori bilancio comunicati per il 2018''

''Ritengo prioritario e urgente che il Consiglio comunale calendarizzi prioritariamente la discussione sul consuntivo 2017, sul previsionale 2018''.

"Ritengo prioritario e urgente che il Consiglio comunale, il giorno dopo in cui il bilancio consolidato accerta 42 mln di disallineamento e che la successiva direttiva del sindaco espone alla crisi finanziaria diverse aziende controllate, calendarizzi prioritariamente la discussione sul consuntivo 2017, sul previsionale 2018 e soprattutto sulla revisione dei contratti di servizio delle aziende procedendo alle loro audizioni". Così Fabrizio Ferrandelli, capo dell’opposizione al comune di Palermo.

"Lo schema del rendiconto 2017 è sostanzialmente pronto per andare in giunta. La ragioneria generale ha inviato ieri il riaccertamento. Si aspetta il parere dei revisori e lo schema può essere inviato in giunta per passare velocemente in consiglio nel giro di pochi giorni. Siamo preoccupati inoltre - incalza Ferrandelli - del fatto che ad oggi risultino comunicati circa 27 mln di debiti fuori bilancio per il 2018 e che, con nota del 25/6/2028 Prot. 932731, la ragioneria generale comunichi la contingente mancanza di copertura finanziaria. Non possiamo immaginare di discutere di altro perché a rischio è la stessa tenuta dell’intero sistema comune di Palermo e bisogna fare in fretta. Ogni altro tentativo di far finta di nulla e di prendere tempo rischia di compromettere definitivamente manovre correttive e provvedimenti di cambio rotta".

Sulla stessa scia il capogruppo dei coraggiosi, Cesare Mattaliano, preoccupato inoltre per le sorti del personale del comunale a tempo determinato, degli Asu, dei 331 e della polizia municipale.

