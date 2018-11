bilancio previsionale

Ferrandelli attacca Orlando: ''Altri disastri e tagli alle porte, gestione che fa ridere i polli''

''Chiamare di previsione un bilancio di cui conosciamo già 11 mesi di gestione fa ridere i polli''. Queste le dure parole di Fabrizio Ferrandelli, leader dell'opposizione.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 08/11/2018 - 08:52:34 Letto 327 volte

“Chiamare di previsione un bilancio di cui conosciamo già 11 mesi di gestione fa ridere i polli". Queste le dure parole di Fabrizio Ferrandelli, leader dell'opposizione.



"Grazie all'inettitudine e incapacità dell’amministrazione comunale sono state perse centinaia di opportunità economiche per la città che in assenza dello strumento finanziario sono rimaste al palo, inclusi i servizi alla cittadinanza. In più - precisa Ferrandelli - siamo scandalizzati dai tagli corposi sull'istruzione, sulla tutela del territorio (proprio all'indomani delle tragedie e di emergenze evidenti) e sul trasporto pubblico. Un vero e proprio taglio ai servizi e alla sicurezza."



"Dare un giudizio positivo alla scena di un disastro gestionale mi fa impensierire. Avrà portato bene al sindaco la visita con il presidente dell’ordine, ma da noi si aspetti ancora una volta battaglia”.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!