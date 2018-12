Almaviva

Ferrandelli: ''Chiesto revoca bando Amap, per assumere personale Almaviva''

''Ho chiesto la revoca del bando di Amap sul servizio di assistenza telefonica per rivedere la posizione in merito al personale in esubero presso Almaviva". Queste le parole del capo dell'opposizione Fabrizio Ferrandelli.

05/12/2018

“Questa mattina, sia in commissione Bilancio che alla Conferenza dei capigruppo ho chiesto la revoca del bando milionario di Amap sul servizio di assistenza telefonica e al Comune di approfondire e rivedere la posizione in merito al personale in esubero presso Almaviva". Queste le parole del capo dell’opposizione Fabrizio Ferrandelli.



"Perché fare un bando escludendo questa opportunità? - chiede Ferrandelli - Quella di Amap è l’ennesima conferma che le controllate del Comune necessitano di personale qualificato per erogare servizi ai cittadini e chi meglio degli operatori altamente professionalizzati di Almaviva potrebbero rispondere a questa esigenza? Si darebbe una mano reale alla risoluzione di una vertenza, dando futuro occupazionale ed efficientando i servizi.



Se in più aggiungiamo che il Comune può richiedere personale a carico economico della Regione e quindi averlo gratuitamente, non ci è chiaro il motivo per cui non tornare sull’argomento e rivedere la posizione.



Come ho spiegato nei giorni scorsi - conclude Ferrandelli - questo non comporrebbe nessun accavallamento con l’altro percorso, che seguo da anni e che mi sta a cuore, della stabilizzazione del personale part time del Comune”.

