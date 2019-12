piazzale Giotto

Ferrandelli contro l'amministrazione: ''No al circo in piazzale Giotto, no al circo con animali''

Fabrizio Ferrandelli ha presentato un atto di diffida e di revoca delle autorizzazioni rilasciate al Circo Darix Orfei, per gli spettacoli che si dovrebbero tenere in piazzale Giotto

È stato presentato questa mattina dal consigliere comunale e capo dell’opposizione Fabrizio Ferrandelli (+Europa) un atto di diffida e di revoca delle autorizzazioni rilasciate al Circo Darix Orfei, per gli spettacoli che si dovrebbero tenere in piazzale Giotto dal 21 dicembre 2019 al 26 gennaio 2020.



“Le motivazioni della diffida – spiega Ferrandelli - riguardano la mobilità di piazzale Giotto in cui sono presenti capolinea Amat ed AST, oltre a numerosi parcheggi utilizzati dai cittadini, considerata anche la presenza di numerosi uffici pubblici in zona. L’area è anche un importante asset cittadino, non solo per la mobilità, ma anche per la presenza di un centro comunale di raccolta dei rifiuti. In più, la presenza del Circo aumenterebbe l’intensità di ingolfamento di traffico dovuto alla copresenza del “Luna Park”, della Fiera di Natale e persino del mercatino rionale. Questo provvedimento – precisa - conferma ancora una volta l’assenza di pianificazione e governance sulle politiche della mobilità urbana.



Infine – conclude Ferrandelli - credo che Palermo debba dire “no” allo sfruttamento e all’utilizzo di animali lanciando un messaggio positivo alle nuove generazioni. Ed è proprio l’amministrazione che dovrebbe farsi carico di tale onere, non rilasciando autorizzazioni a quelle organizzazioni che all’interno dei propri spettacoli prevedano lo sfruttamento degli animali”.

