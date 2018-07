Aziende Municipalizzate

Ferrandelli e Mattaliano sui nuovi vertici delle partecipate ''Vogliamo soluzioni, non i nomi''

Il leader dell'opposizione comunale e il capogruppo de I Coraggiosi incalzano il sindaco e l'amministrazione su debiti, aumenti di tasse e prevenzione dei fallimenti

17/07/2018

Mentre il sindaco di Palermo Leoluca Orlando rifà il look alle partecipate del Comune, Fabrizio Ferrandelli lancia un allarme inequivocabile. Il capo dell’opposizione a Palazzo delle Aquile descrive una situazione disastrosa: "La Regione siciliana ha già preavvisato, con la circolare n.11, il commissariamento".

In un comunicato, Ferrandelli aggiorna la cittadinanza sul proprio operato in sede di Consiglio comunale: “Stamane in consiglio - dice - ho chiesto il conto circa lo sforamento dei tempi previsti dalla legge per l’approvazione del consuntivo 2017, del previsionale 2018 e del nuovo consolidato. Strumenti necessari ad allineare i 42mln al 2016". Poi prosegue sulle recenti nomine dei vertici delle partecipate: "Non ci interessano né i nomi né tantomeno le tessere di partito, passate e attuali, di chi presiederà le aziende controllate - fa presente Ferrandelli al sindaco - anche questo bluff è stato svelato! Vogliamo conoscere le soluzioni circa le partite debiti/crediti e i progetti per risolvere le criticità delle aziende. Cosa si farà per allineare i circa 8 mln mancanti nel 2018 alla Rap? È forse previsto un ennesimo aumento della Tari? E cosa verrà fatto per i 45 milioni di Amat? Quali le soluzioni proposte?", sono le domande poste dall'avversario numero uno di Orlando.

Anche Cesare Mattaliano, capogruppo de I Coraggiosi al Comune, supporta la linea di contrasto adottata da Ferrandelli: “Riteniamo che in ottemperanza alla legge i tempi non siano congrui per tutelare il personale comunale - dichiara Mattaliano a nome del gruppo - la cui procedura di messa in sicurezza prevede la votazione dei tre strumenti finanziari. È urgente pertanto un confronto in aula con il sindaco e un imminente incontro con il ministro del Lavoro per chiedere una proroga al 2019 - precisa invocando l'intervento di Luigi Di Maio - perché altrimenti sarebbero spacciati”.

