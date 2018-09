Ferrandelli: ''Il Comune di Palermo precipita verso il baratro. Bocciamo bilancio e nuove elezioni''

“La terzietà e autorevolezza delle voci che si sono susseguite in questi mesi circa lo stato dei conti del Comune di Palermo, numeri da noi esaminati nei mesi di campagna elettorale e rispetto ai quali avevamo chiesto fiducia ai palermitani per attuare interventi opposti a quelli messi in campo, rapidi e strutturali, oggi però impongono una seria riflessione da parte di tutti coloro che hanno testa sulle spalle e cuore dentro il petto".

Queste le riflessioni di Fabrizio Ferrandelli, capo dell’opposizione al Comune di Palermo.

"Il Mef, la Corte dei conti, i commissariamenti dei bilanci da parte della Regione e infine questo parere dei revisori danno perfettamente l’immagine di un Comune che precipita verso il baratro con dei conducenti che continuano, ormai da troppi anni, a guidare senza mai cambiare rotta, in maniera spericolata e spregiudicata e senza ascoltare gli altri passeggeri che da mesi, avendolo avvistato, non hanno mai smesso di segnalare il pericolo.



Siamo in un chiaro dissesto funzionale del Comune di Palermo - conclude Ferrandelli - al quale si aggiungerà presto, se non si interviene, quello finanziario. Abbiamo l'opportunità di cambiare le cose, adesso che in Consiglio c'è finalmente una vera opposizione. Chiedo a tutti i consiglieri comunali, indistintamente dalle appartenenze, di bocciare questo bilancio, di liberarci di questi conducenti e di aprire una fase di lavoro serio e convergente sui problemi reali della città delineando la conclusione anticipata di questa consiliatura per arrivare a nuove elezioni".