Ferrandelli lancia allarme su conti Amat:''‘Disallineamento da 9 milioni di euro''

Fabrizio Ferrandelli, esponente de ''I Coraggiosi'' all'opposizione a Palazzo delle Aquile, ha lanciato l'allarme sui conti dell'Amat.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 01/06/2018 - 17:04:41 Letto 343 volte

Fabrizio Ferrandelli, esponente de “I Coraggiosi” all’opposizione a Palazzo delle Aquile, a conclusione della seduta della Commissione Bilancio, ha lanciato l’allarme sui conti dell’Amat. “Oggi il presidente Amat, in commissione ha confermato che il bilancio sottoposto al socio perde al 2017 6,4 milioni di euro. In più in quel bilancio non sono stati ancora stralciati i crediti del Comune” ha detto Ferrandelli.

“La commissione declamata dal sindaco – ha precisato ulteriormente – sta procedendo al vaglio degli stralci dei crediti in maniera unilaterale, senza che nessuno abbia potuto consultarli, primi tra tutti i presidenti delle aziende interessate. Il disallineamento dei crediti che il Comune deve dare ad Amat, come da consolidato, ma che il sindaco non vuole riconoscere, è di 9 milioni di euro. Uno stato deficitario senza eguali. Senza conoscere l’esito delle risultanze della commissione, anche relativamente alle altre aziende, come si può votare il consolidato?”, ha continuato Ferrandelli.

“Lo stralcio dei 9 milioni di euro potrebbe creare situazioni di insolvenza alle aziende. Inoltre, dalla Regione, soltanto Amat avanza altri 45 milioni di euro: alcuni corrispettivi di produzione tpl e i cosiddetti integrativi dei contratti di lavoro erogati dallo Stato attraverso la Regione, fino al 2015”. Finora inoltre il tram è costato 11 milioni di euro e, ho come ha detto ancora Ferrandelli “da qui all’entrata in esercizio delle nuove linee bisognerà trovare coperture finanziarie che ad oggi non ci sono. Dalla ztl, ad esempio, arrivano solo 2,4 milioni, a fronte di una previsione originaria di 30 milioni”.

