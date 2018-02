Campagna elettorale

Ferrandelli: niente avanzamenti di carriere sotto campagna elettorale

Il consigliere comunale di opposizione a Palermo, Ferrandelli, richiama alla correttezza delle partecipate del Comune in tema di assunzioni e avanzamenti di carriera sotto periodo di campagna elettorale

21/02/2018

“Niente avanzamenti di carriere nelle partecipate del Comune in questo particolare periodo di campagna elettorale”: è questa l’esortazione di Fabrizio Ferrandelli, consigliere comunale di opposizione a Palermo, che lamenta come “l’Amg ha 350 dipendenti, 4 dirigenti e 13 quadri. Nemmeno la Coca cola ce li ha. Basti considerare che in Amat ci sono 8 dirigenti e 6 quadri. Sono sempre tanti – precisa – ma almeno sono 1600 lavoratori. In più lo scandalo si allarga ad Amap, dove, parrebbe, ci siano percorsi discrezionali avallati per progressioni di carriera, già negati ad altri dipendenti in pari condizioni, tema tra l’altro sollevato già sollevato da alcune organizzazioni sindacali”.

