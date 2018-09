Ferrandelli: ''oltre il danno la beffa. Giù le mani da Palermo''

Fabrizio Ferrandelli, leader dell’opposizione a Palazzo delle Aquile, commenta la notizia dei ricorsi al giudice del lavoro dei funzionari del Comune di Palermo.

“Ritengo che gli uomini del sindaco, che hanno presentato ricorso contro l’amministrazione, non possano entrare in ruoli apicali, posizioni organizzative o alte professionalità, proprio perché eticamente scorretto, essendo in palese conflitto di interesse. Credo inoltre che ci siano i presupposti giuridici, che sto verificando, avendo fatto io la richiesta di accesso agli atti e verificato la presenza di ricorsi contro l’amministrazione. Chi pensa di poter conferire tali incarichi potrebbe commettere un abuso d’ufficio”.