Ferrandelli, preoccupato per la Rap e per il servizio offerto ai cittadini

Così Fabrizio Ferrandelli, leader dell'opposizione a Palazzo delle Aquile, commenta lo stato di salute della Rap:

"La relazione non fa altro che confermare quanto da noi denunciato in questi mesi. E il trend è sempre più in negativo".

"Siamo molto preoccupati per lo stato di salute della Rap e ancora di più ci preoccupa il servizio offerto ai cittadini che è sotto gli occhi di tutti. Mi chiedo se davanti all'evidenza - conclude Ferrandelli - questa amministrazione ha ancora il coraggio di tacere o ha intenzione di assumersi le proprie responsabilità"