Ferrandelli: ''Rifiuti. Città in emergenza. Si commissari il Comune''

Ferrandelli: ''Rifiuti. CittÓ in emergenza. Si commissari il Comune''

''Regna il caos, cittÓ in emergenza e amministrazione assente. Si commissari il Comune''. Questo l'allarme lanciato dal leader dell'opposizione Fabrizio Ferrandelli durante la seduta di Consiglio.

“L’assenza in aula dell’amministrazione alla seduta di Consiglio di oggi è davvero preoccupante. La città è avvolta da tonnellate di rifiuti raccolte in cumuli in ogni quartiere, roghi di cittadini esasperati riempiono di diossina l’aria e nessun segnale di ritorno alla normalità si intravede". Questo l’allarme lanciato dal leader dell’opposizione Fabrizio Ferrandelli durante la seduta di Consiglio.



"I palermitani pagano, a copertura totale del costo di servizio della raccolta, una delle Tari più alte d’Italia per avere il servizio peggiore del mondo. Chi dovrebbe essere garante della gestione della città e della salute pubblica latita, salvo poi raccontare sulla stampa una città che non c’è e un cambiamento che nessuno avverte.



Credo si debba procedere alla nomina di un commissario per l’emergenza rifiuti in città - conclude Ferrandelli - prima che la salute pubblica venga seriamente compromessa”.

