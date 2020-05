Ztl

Ferrandelli sulla ripartenza della Ztl: ''Presentata mozione per lo stop per tutto il 2020''

''Stamane ho depositato una mozione per procedere con la sospensione della Ztl per tutto l'anno 2020'', ha dichiarato Fabrizio Ferrandelli.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 08/05/2020 - 14:32:23 Letto 362 volte

“Stamane ho depositato una mozione, aperta alla sottoscrizione di tutte le forze politiche, per procedere con la sospensione dei provvedimenti di limitazione del traffico, ZTL diurna e notturna, e del pagamento degli stalli per tutto l’anno 2020. La ritengo un’ulteriore misura per contrastare il rischio di assembramenti e agevolare le attività commerciali compromesse a seguito dell’emergenza Covid-19". Queste le dichiarazioni dell’esponente nazionale di Più europa e capogruppo d’opposizione a Palermo Fabrizio Ferrandelli.



"A seguito delle misure di contenimento della pandemia e delle recenti disposizioni relative alla cosiddetta “Fase 2”, che prevedono la riapertura di altre attività commerciali e professionali, nel rispetto di stringenti misure di sicurezza e di distanziamento sociale, si determina, da un lato, l’esigenza di garantire la rotazione degli stalli per la sosta e dall’altro la necessità di assicurare parcheggi prossimi alle residenze dei cittadini e delle attività commerciali al fine di eliminare/limitare il più possibile gli spostamenti pedonali dal parcheggio ai sopracitati luoghi.



Inoltre, la riduzione del 60% della capienza dei mezzi di trasporto pubblico, a seguito dell’attuazione delle misure di sicurezza, compromette di molto la richiesta di mobilità generale, in una città in cui il suddetto trasporto stenta a soddisfare le necessità dell’utenza già in condizioni ordinarie.



Per tali motivazioni ritengo di buon senso - conclude Ferrandelli - il sostegno a questa mozione, che si sintonizza con analoghi provvedimenti presi sul territorio nazionale, e ne chiederò la trattazione nella prossima sessione di consiglio comunale, così da arrivare in tempo utile per la proroga della scadenza della sospensione prevista dall’ordinanza comunale in materia”.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!