palermo

Feste senza auto a Palermo: scattano le pedonalizzazioni

Scatta da oggi a Palermo il piano di pedonalizzazione delle feste.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 20/12/2017 - 17:12:54 Letto 653 volte

Scatta da oggi a Palermo il piano di pedonalizzazione delle feste. Dopo le sperimentazioni dei giorni scorsi che hanno fatto impazzire del tutto il traffico lungo l’asse del mare, l’amministrazione ha valutato positivo il risultato e deciso la chiusura del Cassario basso, ovvero del Corso Vittorio Emanuele da mare fino ai 4 canti.

La chiusura al traffico inizia alle 16 fino al venerdì e si conclude a mezzanotte, mentre nel fine settimana scatta già dal mattino e dura tutto il giorno. La chiusura di via Ruggero Settimo, invece, inizia da domani giovedì 21 dicembre e sarà attiva 24 ore su 24. Si punta ad una pedonalizzazione completa e definitiva come per via Maqueda, che invece, si vede parzialmente riaperta al traffico nel tratto che va dai Quattro Canti fino alla stazione centrale. Questo perché con le nuove pedonalizzazioni le auto resterebbero imbottigliate senza possibilità di passare dalla parte alta dell’asse Libertà, Ruggero Settimo, Maqueda, alla parte bassa e viceversa e impossibilitate, in alcuni casi e percorsi, perfino a raggiunge la stazione.

Tutte le pedonalizzazioni avviate oggi e domani cesseranno il 7 gennaio.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!