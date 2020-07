Festino 2020

Festino Santa Rosalia, niente masculiata verrà esploso un solo fuoco

Alla mezzanotte verrà esploso un singolo fuoco d'artificio per tenere fede alla tradizione.

Pubblicata il: 09/07/2020

Il giorno 14 luglio, nell'ambito delle iniziative celebrative di Santa Rosalia, dalle ore 22, come già preannunciato in conferenza stampa dal sindaco Leoluca Orlando e dall'arcivescovo Corrado Lorefice, sarà diffuso e trasmesso su diversi canali il film, di proprietà del Comune di Palermo, dal titolo "Palermo sospesa - c'è il Festino che non c'è".



Al termine della messa in onda del film, è previsto che alla mezzanotte venga esploso un singolo fuoco d'artificio, e ciò per tenere fede alla tradizione ma, in osservanza alle misure di prevenzione del Covid-19, in modo tale da non costituire uno spettacolo che possa richiamare folla con conseguente assembramento. Si invita, pertanto, la cittadinanza tutta a non sostare in alcun modo nell'area del Foro Italico poiché non vi sarà alcuno spettacolo pirotecnico.

